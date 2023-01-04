باحث اقتصادي: سداد ديون بقيمة 2.5 مليار دولار يؤكد زيادة مصادر النقد الأجنبي

قال محمد شادي، الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ سداد مصر 2.5 مليار دولار مديونيات في شهرين، يؤكد زيادة مصادر النقد الأجنبي في مصر، موضحا أنّها 5 مصادر، وهي «الصادرات المصرية، وتحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، وقناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر».

ارتفاع مصادر النقد الأجنبي

وأضاف الباحث الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ المصادر الخمسة ترتفع، رغم اضطراب الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنّ مصر مستمرة في سداد التزاماتها الخارجية في جميع الظروف، حيث لم تتعثر مصر في أي وقت عبر تاريخها عن سداد قرض واحد.

مصر لم تعاني من نقص في العملة الصعبة

وأكد الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنّ مصر لم يكن لديها نقص في العملة الصعبة بقدر ما كان لديها تحوط من الأزمة، متابعا: «لدينا احتياطي نقدي قدره 32 مليار دولار، وكل الموجود في الموانئ من الواردات المصرية خلال الـ6 أشهر الماضية بـ12 مليار دولار، ما يعني أنّ مصر كانت قادرة على دفع التزاماتها».