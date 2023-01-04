تفاصيل مبادرة «نتوحد من أجلهم» بمحافظة الشرقية.. فيديو

كشف الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، تفاصيل مبادرة نتوحد من أجلهم التي تشهدها المحافظة، موضحًا: «نتحدث عن مشروع نستمده من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب»، مضيفا « في أي محافظة كان يوجد بها مركز واحد، ومن خلال نجاحنا في هذا العمل، أصبح لدينا مركزين للتدريب، الأول في الزقازيق بمركز شباب ناصر والآخر في مركز شباب ديرب نجم».

الغرض من المبادرة هو تأهيل ذوي الهمم للتعامل مع الآخرين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «الغرض من المبادرة هو تأهيل ذوي الهمم للتعامل مع الآخرين وممارسة النشاط الرياضي وأن يكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع يمكنهم التعامل مع المجتمع المحيط».

وتابع: نهتم بهم في النواحي الرياضية المختلفة أو النواحي الفنية أو النواحي الاجتماعية الخاصة بالمجتمع، كما نعمل على رفع الحالة المعنوية للأسرة التي لديها أبناءً من قادرون باختلاف.