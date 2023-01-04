عاجل.. المدارس تنفذ آخر «بروفة» لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية قبل فتح السيستم

بدأت المدارس الثانوية، اليوم، إجراء بروفة امتحان تجريبي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، لتكون محاكاة كاملة لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها 14 يناير الحالي ورصد أي مشكلات.

امتحانات الثانوية العامة

ولفتت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي للإدارت التعليمية، إلى أهمية التأكد من جاهزية أجهزة التابلت لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، التي تعقد بالفصل الدراسي الأول، وإجراء اختبار للشبكات لتلافي أي مشكلات قد تطرأ أثناء عقد الامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

ووجّهت المديريات التعليمية، الإدارات، بالتنبيه على الطلاب بإحضار التابلت وشحنه كاملا، وتحديثه بمنصة الامتحان «سويفت أسيس»، وتتولى إدارة المدرسة تشكيل لجنة لتسير عمل الامتحانات كما هو متبع في أي امتحانات.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة التعليم

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنّه سيتم عمل غرفة عمليات مركزية برئاسة مدير المديرية، وحال كانت المدرسة لا يوجد بها خدمة إنترنت، يتم طباعة الامتحان المعد على منصة الامتحان بعدد الطلاب لنموذجي الأسئلة والإجابة.