عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن اختلاف لون بوكليت امتحانات الثانوية العامة

حسم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل الدائر بشأن اللون المحدد لبوكليت أسئلة امتحانات الثانوية العامة، المفترض أن يتسلمه الطالب في كل امتحان، وهي سيكون نفس اللون أم يجوز استلام أي لون حسب المادة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال وزير التربية والتعليم، عبر جروب «حوار مجتمعي في التعليم»، إنّه لا توجد مشكلة في استلام طالب الثانوية العامة أي نموذج لكراسات الإجابة «البابل شيت»، في المواد الدراسية المختلفة، لأنّها في النهاية نفس الأسئلة والاختلاف في ترتيبها لمنع الغش.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّه يوجد بار كود Bar code على البابل شيت وورقة الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.