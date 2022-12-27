أمريكا تتعرض لـ«عاصفة القرن».. ووفيات بالجملة وسط توقعات بالزيادة

لقي 57 شخصا مصرعهم بسبب عاصفة القرن التي تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية، وتجمد أغلب هؤلاء الأشخاص داخل سياراتهم لعدم قدرتهم على التحرك منها.

وأشار المسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن من بين 57 قتيلا؛ توفي 27 شخصا فقط في مقاطعة إبري غرب نيويورك بعد امتداد العاصفة من منطقة البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى نهر ريو جراندي على طول الحدود المكسيكية.

وفيات في 12 ولاية أمريكية

وأوضح مارك بولونكارز، المدير التنفيذي للمقاطعة، أن هناك توقعات بزيادة الوفيات الناجمة عن العاصفة الوحشية التي تسببت في تساقط الثلوج في إيري وتعطل الطرق نتيجة لذلك، مشيرا إلى أن الأمر لا يزال مستمرا خلال الفترة المقبلة.

وسجلت الوفيات في 12 ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي: كولورادو وإلينوي وكنساس وكنتاكي وميتشيغان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن.

أسرة عالقة قبل أيام من عيد الميلاد

ومن القصص المحزنة الناتجة عن العاصفة؛ اضطرار أسرة للبقاء في الشارع 11 ساعة حتى تم إنقاذهم، وكان بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و6 أعوام.