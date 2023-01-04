حصاد منظومة النظافة بالإسكندرية في 2022.. تطبيق الجمع المنزلي بنسبة 70%

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة عملت خلال العام الماضي على رفع كفاءة منظومة النظافة بشكل كامل؛ من خلال تدعيم المنظومة بمعدات وعمالة إضافية في جميع القطاعات، لرفع المخلفات أول بأول والحد من ظاهرة تواجد النباشين.

منظومة الجمع المنزلي في الإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه خلال العام الماضي تم تطبيق نظام الجمع السكني بنسبة 70% في 18 قطاعا، وهي «قطاع سموحة - قطاع النصر- قطاع محرم بك - قطاع المندرة- قطاع العامرية ثان- قطاع العامرية أول- قطاع أبيس- قطاع الابراهيمية- قطاع أبو قير- قطاع خورشيد- قطاع السيوف- قطاع باكوس- قطاع العجمي- قطاع الدخيلة - قطاع القباري- قطاع مركز ومدينة برج العرب - قطاع سيدي بشر- قطاع سبا باشا».

التوسع في أعمال النظافة بالإسكندرية

وأشار إلى أنه تم التوسع فى أداء أعمال النظافة العامة لتشمل 6 مناطق، هي «قرى النهضة وتوابعها- قرى منطقة مريوط وتوابعها - قرى أبو صير وتوابعها- قرى الغريانيات وتوابعها- قرى بنجر السكر بنطاق برج العرب- قرية 6 اكتوبر بنطاق حي العجمي».

واستجابة لمطالب أهالي الإسكندرية فيما يختص بزيادة الحاويات وزيادة عدد مرات رفع المخلفات وخاصة من الشوارع والمحاور المرورية الرئيسية؛ أشار «الشريف» إلى زيادة أعداد العمال والمعدات المستخدمة في أعمال النظافة، ليصل أعداد عمال الكنس إلى 2641 عاملا، و414 معدة، و7 سيارات محطات وسيطة، إضافة إلى 2180 حاوية و11 كونتر، وتدعيم الشوارع بـ814 صندوقا على المحاور الرئيسية (طريق الجيش – بمنطمة بحرى- المنشيه – شارع خالد بن الولٌد – شارع جمال عبد الناصر – شارع إسكندر الاكبر – شارع مسجد سيدي بشر – شارع محرم بك)، كما تم تنظيف عدد من الأراضي الفضاء غير المسورة.

التصدي للمخالفات البيئية

وعلى الصعيد ذاته؛ أكد «الشريف»، أن إجمالي الحملات الرقابية على المحال والمنشآت العامة بلغت317 حملة خلال عام 2022، تم خلالها تحرير 2016 محضر مخالفات بيئية للمحال المخالفة، لافتا بأن إجمالي حملات ضبط مخالفات إلقاء الردم في غير الأمكان المخصصة لها قد بلغ 104 حملة، بالإضافة إلى تحرير 123 محضر للمخالفين. كما أن إجمالي المخلفات الطبية التي تم رفعها من المستشفيات نحو 5131 طن، وأضاف المحافظ أنه خلال العام الماضي تم الانتهاء من إنشاء الخلية رقم 18 بالمدفن الصحي للمحافظة بمدينة الحمام.