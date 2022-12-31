بنك مصر يجدد الشراكة مع «أليانز» في التأمين على الحياة

قام بنك مصر مؤخراً بتجديد شراكته الاستراتيجية مع مجموعة شركات «أليانز مصر»، الرائدة فى قطاع التأمين المصرى والتابعة لمجموعة أليانز العالمية، وذلك لمدة خمس سنوات مقبلة، وإضافة التأمين على الممتلكات، حيث استمرت الشراكة لمدة عشرين عاماً فى مجال التأمين على الحياة. هذا ويهدف تجديد الشراكة إلى تقديم خدمات تأمينية شاملة لعملاء بنك مصر، وقد تم توقيع اتفاقية تجديد التعاون فى استاد أليانز أرينا بمدينة ميونخ، ألمانيا، بحضور قيادات كل من بنك مصر مجموعة أليانز العالمية وأليانز مصر.

هذا وتستهدف الاتفاقية، التى تأتى تزامناً مع الاحتفال بمرور عشرين عاماً من النجاح بين بنك مصر وأليانز مصر فى مجال التأمين على الحياة، إلى تدشين مجموعة متنوعة من منتجات التأمين، وتطوير آلية الخدمات التى توفرها الشركة لتلبية مختلف احتياجات عملاء البنك تحت سقف واحد، وذلك فى أكثر من 350 فرعاً من فروع بنك مصر المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، كما أن تجديد التعاون سيضاعف محفظة أعمال الشركة، ففى حين بلغ إجمالى الأقساط المكتتبة 3.6 مليار جنيه ستعمل الشركة فى غضون السنوات الخمس المقبلة على استهداف 8 مليارات جنيه أقساطاً مكتتبة.

ومن جانبه، قال محمد محمود الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: «فخورون بالنجاحات التى حققناها مع شركة أليانز على مدار العشرين عاماً الماضية فى مجال التأمين على الحياة، الأمر الذى يزيد من تفاؤلنا بالنتائج المتوقع تحقيقها فى الفترة المقبلة بعد تدشين خدمة التأمين على الممتلكات، إذ نسعى فى بنك مصر إلى تعميق تحالفاتنا بغرض توسيع نطاق خدماتنا المصرفية وغير المصرفية بهدف تلبية كافة احتياجات عملائنا عبر خدمات ومنتجات مصممة خصيصاً لهم مع ضمان وصولها إليهم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية وخدماتنا الإلكترونية المتميزة.

خلال الحفل، عبَّر أيمن حجازى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز مصر، عن سعادته بتجديد الشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، قائلاً: «نتطلع فى أليانز بمصر لمواصلة النجاحات التى شهدناها على مدار العشرين عاماً الماضية فى مجال التأمين على الحياة مع أحد أكبر البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى. يأتى ذلك فى إطار استراتيجيتنا نحو تعزيز وجودنا بالقطاع المصرفى المصرى وزيادة الحصة السوقية للشركة من خلال زيادة قاعدة عملائنا وضمان وصول حلولنا التأمينية إلى مختلف الشرائح عبر قنوات التوزيع المتنوعة فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال نظام «التأمين البنكى»، كما قمنا من خلال تجديد الشراكة بتوسيع مجالات العمل مع بنك مصر تحت سقف واحد داخل فروع البنك لتشمل خدمات التأمين على الحياة والممتلكات، وذلك لضمان إجراءات مرنة وميسرة على العملاء تضمن لهم تجربة استثنائية، بما يساهم فى دعم القطاع المالى فى مصر، تماشياً مع جهود الدولة لتحقيق الشمول المالى».