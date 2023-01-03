فوائد شهادات بنك مصر 2023.. أرباحك تصل إلى 11%

يبحث عدد من المواطنين عن فوائد شهادات بنك مصر 2023، التى اعلنت خلال الايام الماضية، خصوصا بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 300 نقطة.

فوائد شهادات بنك مصر 2023

بحسب الموقع الرسمى للبنك، فإن فوائد شهادات بنك مصر 2023، تعتبر الأفضل بين البنوك، إذ أعلن البنك قائمة أسعار العائد على منتجات الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، اعتبارا من أول يناير 2023.

فوائد شهادات بنك مصر 2023 على الحسابات الجارية

أشار بنك مصر، إلى أن معدلات العائد على الحساب الجاري، جاءت كتالي:

- بدءا من 50 ألف جنيه، حتى 100 ألف، يكون معدل العائد 10%.

- من 500001 جنيه إلى أقل من مليون جنيه، معدل عائد 10.50%.

- من مليون جنيه إلى أقل 2 مليون، معدل عائد 11%.

- يبلغ العائد في الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذو العائد الشهري من ألف جنيه فأكثر 11%.

الفائدة على حساب التوفير في بنك مصر

كشف بنك مصر، عائد حسابات التوفير، موضحا أن من 3 آلاف جنيه، حتى 5 آلاف عائد شهري 4%، اما العائد ربع السنوي 4.25% والعائد نصف السنوي 4.375% والعائد السنوي 4.50%.

وأشار إلى أنه إذا كان الحساب بقيمة 5 آلاف جنيه، حتى 50 ألفا، يكون العائد الشهري 4.25% والعائد الربع سنوي 4.50%، والعائد النصف سنوي 4.625% والعائد السنوي 4.75%.

حسابات التوفير للشباب

عن حسابات التوفير للشباب، ذكر البنك، أنه إذا كانت قيمة الحساب 500 جنيه، حتى 20 ألف جنيه، يصل العائد شهريا إلى 5.75%، والربع سنوي 6%، والنصف سنوي 6.125%، والسنوي 6.25%، أما إذا كان الحساب يزيد عن 20 ألف جنيه، يحتسب العائد له، وفقا لشرائح حسابات التوفير المعلنة في حينه.