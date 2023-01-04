موعد افتتاح المتحف المصري الكبير والفعاليات المقامة حتى فبراير المقبل

قال المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إن افتتاح المتحف سيكون على عدة مراحل، مشيرا إلى أن القيادة السياسية ارتأت أن يكون الافتتاح حدثا متفردا لا يرتبط بأي حدث آخر، كما كان مقترحا من قبل أن يتم الافتتاح بالتزامن مع مؤتمر المناخ، وذلك لخلق فرص ترويجية أكبر للمنتج السياحي المصري، وجذب المزيد من الليال السياحية لمصر، لتلفت أنظار العالم لمصر أكثر من مرة خلال العام، ما سيكون له عائد كبير سياسيا واقتصاديا وسياحيا.

14 فعالية مختلفة حتى فبراير

وتابع في تصريحات لـ «الوطن»: يشهد المتحف المصري الكبير حتى فبرايل المقبل، 14 فعالية مختلفة، بين أوركسترا أوبرالي ومؤتمرات اقتصادية وفعاليات سياحية وترويجية، منها أول حفل جماهيري للسبرانو فاطمة سعيد، والمايسترو نادرعباسي، مشيرا إلى أن الافتتاح سيكون خلال الستة أشهر المقبلة.

يذكر أن المتحف سوف يفتتح جزئيًّا قريبا لاستقبال مجموعة من الزيارات الجماعية محدودة العدد، ولإقامة بعض الفعاليات الخاصة التي يجري اختيارها بعناية.

وسيتمكن الزوار خلال هذه المرحلة من زيارة بعض أقسام المتحف منها: ميدان المسلة المعلقة، والصالة الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، ومتحف الأطفال، وتجربة الواقع الافتراضي، والحدائق، والمطاعم، والمقاهي، والمحلات التي تشمل علامات تجارية مصرية رائدة.

وسيتمكن الزوار عند دخولهم صالة الاستقبال الرئيسية في المتحف المصري الكبير من رؤية العديد من الآثار الفريدة مثل: تمثال رمسيس الثاني، والتماثيل العشرة للملك سنوسرت، ولوحة «قائمة ملوك سقارة» الشهيرة، وعمود النصر لمرنبتاح، إضافة إلى تمثالين من ملوك العصر البطلمي.

وستظل أقسام ومناطق المتحف المصري الكبير الداخلية الأخرى مغلقة وهي: القاعات الرئيسة وقاعتي توت عنخ آمون؛ انتظاراً للافتتاح الرسمي المرتقب.