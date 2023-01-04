موعد صوم برامون عيد الميلاد 2023 للأقباط الأرثوذكس.. يوافق يوم 6 يناير

تتجه أنظار الأقباط الأرثوذكس لمعرفة موعد برامون عيد الميلاد، وهو فترة الصوم التي تسبق العيد، ويُمنع فيها تناول الأسماك والمأكولات البحرية، وتعتبر استعدادًا لاستقبال هذه المناسبة.

وكلمة «برامون» هي مصطلح كنسي عرف في القرون الوسطى ويعد تعريبًا لكلمة يونانية بمعنى «خلاف العادة»، نظرًا لأن فترة الانقطاع عن الطعام تختلف فيه عن باقي أيام الصوم، إذ تكون حتى المساء.

موعد برمون الميلاد 2023

وقال القمص إبرام اميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن برمون عيد الميلاد 2023 يأتي يوم واحد فقط هذا العام وهو يوم الجمعة ليلة العيد فقط (6 يناير)، نظراً لأن العيد يأتي يوم السبت، لذا فيمنع تناول الأسماك يوم الجمعة لأن بشكل طبيعي يمنع تناول الأسماك يومي الأربعاء والجمعة بالإضافة إلى أن الجمعة بعد غد هو برمون الميلاد.

ماذا يعني برمون الميلاد؟

وأضاف الوكيل البابوي بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، أن برامون الميلاد يعني استعداد العيد، وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط. ويصام للمساء، ولا يؤكل فيه سمك ويصلي حسب الطقس السنوي، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يأتي برمون عيد الميلاد أكثر من يوم ولكن يتم تحديده حسب يوم العيد.

طقس برمون الميلاد المجيد

وأوضح أن طقس برمون عيد الميلاد يتمثل في الصلاة بالطقس السنوي المعتاد على أن تقال «الإبصالية» الخاصة بالبرامون والطرح الخاص بعشية البرامون.