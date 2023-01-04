القبض على سائق «ميكروباص» دهس سيدة في المقطم

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بمصادمة وإصــابة إحدى السيدات أمام محطــة وقــود بدائرة القسـم .

بالفحص تبين إصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بإحدى السيدات ، حال عبورها الطريق الدائرى ، نتج عن ذلك (إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم) وبسؤال والدها إتهم قائد مركبة "الميكروباص" بالتسبب فى إحداث إصابة نجلته .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالإستعانة بالتقنيات الحديثة ، أمكن تحديد مرتكب الواقعة ، وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله مركبة "الميكروباص" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ، وتعدى الأهالى عليه وتبين إنتهاء رخصتى القيادة والتسيير .تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.