حبس المتهم بقتل صديقه في الجيزة 4 أيام

خضع المتهم في قضية قتل صديقه في الجيزة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال الجثة للطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم يدعى أحمد، 16 سنة، طالب بالثانوية، مقيم بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة نشبت بينه وبين صديقه «وليد المجني عليه، 17 عامًا، طالب في الصف الأول الثانوي مشاجرة بسبب خلافات بينهما توفى متأثرا باصابته.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بالتعدى علي المجني عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة فيما بينهما، قام على أثرها المتوفى وصديقاه «شعبان. أ، 16 عامًا»، «أحمد. م، 16 عامًا» بالتعدي بالضرب على المتهم ولكنه تمكن من الهرب منهم متوجهًا إلى مسكنه وأحضر سكينًا سدد به طعنة نافذة في الصدر للمجني عليه أودت بحياته، وبارشاده أقر عن السلاح الأبيض المُستخدم في الجريمة.

الموقف القانوني المتوقع علي المتهم

شرح المحامي محمود عبدالله، في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة القتل العمد،، كما جاءت في قانون العقوبات المصري، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة منشأة القناطر بلاغا من مستشفى مبارك المركزي يفيد بوصول شخص مصاب بجرح نافذ في منطقة الصدر من الناحية اليسري، وتوفى خلال إسعافه، بادعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات أمكن التوصل لمرتكب الواقعة، وجرى استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.