ضبط 1337 قضية تموينية في 24 ساعة.. منها تهريب 376 طن أرز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1337) قضية تموينية متنوعة.

أبرز النتائج

وحسب بيان وزارة الداخلية، ضبط (3) قضايا حجب "أرز أبيض"، و(25) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض"، و(4) قضايا حجب "أرز شعير"، و(63) قضية عدم توريد أرز شعير، وضبط (3) قضايا غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام"، وضبط (3) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر"، وكذا ضبط قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، وكذا ضبط (496) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد البناء، وكذا ضبط (440) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط (25) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ضبط (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص"، بمحافظة الجيزة) .. وبحوزته كمية قدرها (49,85 طن سلع غذائية "مكرونة - بقوليات - ملح طعام" - 4,750 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل عبوات وشكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة شمال سيناء).. لتصرفه فى كمية قدرها (17 طن "دقيق بلدى مدعم") ببيعها فى السوق السوداء.

ضبط (مالك مخبز سياحى "بدون ترخيص" – بمحافظة القاهرة).. وبحوزته كمية قدرها (3.500 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر بدون مستندات.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (67) قضية بمضبوطات بلغت (376,785 طن أرز شعير "مستندى – عينى").

وفى إطار رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الر سمى فقد إضطلعت الإدارة العامة بالاشتراك مع مديريتى أمن دمياط والسويس بحملة "نوعية مكانية" على محطات تموين السيارات.. أسفرت الجهود عن ضبط عدد (8) قضايا بإجمالى مضبوطات (350973) لتر "سولار - بنزين عينى".

ضبط (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن.. بمحافظة الجيزة) .. وبحوزته كمية قدرها (6,3 طن "دواجن كاملة - مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط (مالك ثلاجة لحفظ الدواجن "بدون ترخيص".. بمحافظة الجيزة) .. وبحوزته كمية قدرها (5,1 طن "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

ضبط (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن .. بمحافظة الجيزة) .. وبحوزته كمية قدرها (2,15 طن "دواجن كاملة - مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (61) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (13311 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.