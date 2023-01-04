خبير اقتصاد يكشف السبب وراء رفع سعر الفائدة الادخارية بالبنوك

تساءل آلاف المواطنين عن طرح بنكي مصر والأهلي شهادات ادخارية بقيمة 25% لمدة عام، وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري، وستقدم الشهادة الجديدة فائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو 22.5% تصرف شهريا.

ووفقا لما تقدمه جريدة «الوطن» من خدمات للمواطنين، والرد على تساؤلاتهم حول طرح شهادات ادخارية بعائد مرتفع في بنكي مصر والأهلي في هذا التوقيت بالذات، نوضح خلال هذا التقرير السبب وراء طرح البنوك لشهادة 25%.

السبب الحقيقي وراء رفع سعر الفائدة الادخارية الي 25٪

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بجامعة الفيوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن طرح هذه الشهادات في هذا التوقيت يعتبر أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، وبالتالي فإن البنوك مثل بنك مصر والأهلي لابد أن ترفع من هذه الفائدة بعائد أعلى، لكي فلم تتعدى النسبة الجديدة النسب القديمة من الشهادات التي طرحتها البنوك في السابق، والتي رفعها البنك إلى 300 نقطة.

تنافسية بين البنوك التجارية وراء رفع شهادات 25٪

وأوضح «عبدالحميد» أنه مع رفع سعر الفائدة أصبحت البنوك تجارية، وتستقطب عدد كبير من المواطنين لصالحها، وفي الوقت ذاته تعطي معدلات ادخار أو أسعار فائدة عالية، مقارنة ببدائل الاستثمار المتاحة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى وجود تنافسية اقتصادية بين البنوك التجارية، والتي تعمل على استقطاب مزيد من العملاء الخاصين بها من خلال أوعية ادخارية.

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة الفيوم: «لابد أن تعلو نسبة الفائدة لوجود نسب تنافسية ما بين البنوك، وإصدار شهادات أقل من هذه النسبة سيكون مرضٍ للمواطن في ظل التنافسية التجارية بين البنوك وبعضها».