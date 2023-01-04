أسعار شهادات البنك الأهلي المصري 2023.. العائد يصل إلى 25%

شهادات البنك الأهلي، واحدة من أكثر الطرق للحفاظ على المدخرات المالية لجميع الفئات الراغبين في استثمار أموالهم بطرق آمنة، حيث أعلن البنك الأهلي قبل قليل، طرح شهادة جديدة بفائدة شهادة لمدة سنة بعائد 25%، يصرف في نهاية السنة، وبدورية عائد شهري بنسبة 22.5% اعتبارا من اليوم.

وتزداد عمليات البحث عن شهادة الادخار في البنك الأهلي اليوم، وأسعار الفائدة المرتبطة بكل شهادة، إذ إنّ شريحة كبيرة من المواطنين، تبحث عن المكان الآمن لادخار أموالهم، وتكون ذات عائد سنوي أو ربع سنوي جيد، للاستفادة منه.

شهادات البنك الأهلي اليوم

- شهادة البنك الاهلي ذات عائد 25% سنويا، وذات فائدة شهريا بنسبة 22.5%.؜

الشهادة البلاتينية

- الحد الأدنى لشرائها يصل إلى 1000 جنيه.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- العائد الشهري الخاص يصل إلى 14%.

- لا يمكن الاسترداد الا بعد مرور 6 أشهر .

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- الحد الأدنى 1000 جنيه .

- المدة تصل إلى 3 سنوات.

- العائد ربع سنوي 11.5%.

- لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة لا تقل عن 5 سنوات.

- سعر العائد الشهري 10.25%.

ووفقا لما أعلنه البنك، يمكن شراء جميع أنواع الشهادات عبر فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو من خلال الموقع الرسمي للبنك ، أو من خلال تطبيق البنك الأهلي على الهاتف المحمول.