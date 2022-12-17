البنوك المصرية تصدر 4 شهادات ادخار بعائد يصل إلى 17.25%

تسعى البنوك العاملة في مصر دوماً لتقديم المنتجات التي تلبي احتياجات عملائها في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف الشول المالي وجذب أكبر عدد من المتعاملين، وذلك من خلال منح عائد تنافسي وتشجيع جميع الفئات الاقتصادية على الادخار.

وتستعرض «الوطن»، 4 شهادات ادخار تصدرها 3 بنوك، تتميز بعائد مرتفع يصل إلى 17.25%

شهادات بنك قناة السويس الثلاثية

يصدر بنك قناة السويس شهادات ثلاثية بعائد ثابت يصل إلى 17% سنوياً، وتتميز الشهادة بدوريات صرف متنوعة شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، فيما يبدأ الاكتتاب بها بقيمة 1000 جنيه كحد أدنى.

ووفقاً للموقع الرسمي للبنك، يجري احتساب العائد على الشهادات من أول يوم عمل بعد الشراء، فيما تتيح لحاملها الحصول على قرض تصل قيمته إلى 95% من الشهادة، بجانب إصدار بطاقات ائتمان بضمانها.

وتتميز شهادات بنك قناة السويس الثلاثية بعائد ثابت بسهولة إصدارها للعملاء من خلال التقدم بطلب إصدار شهادة، وبالنسبة للعملاء الجدد يجب تقديم مستندات فتح حساب بجانب طلب الإصدار.

شهادات «بريميوم» من بنك التعمير والإسكان

يصدر بنك التعمير والإسكان، شهادات ادخار «بريميوم- Premium» مدتها 3 سنوات، بعائد يصل لـ 17% عند صرفه سنوياً، فيما يبدأ الاكتتاب بالشهادة من 1000 جنيه كحد أدنى ومضاعفاتها، وعملة الشهادة الجنيه المصري وتتميز بإمكانية شرائها «أون لاين»، إضافة إلى تنوع دورية العائد كالتالي:

- عائد سنوي 16% عند صرفه شهرياً.

- عائد سنوي 16.25% عند صرفه كل 3 أشهر.

- عائد سنوي 16.5% عند صرفه كل 6 أشهر.

- عائد سنوي 17% عند صرفه سنوياً.

شهادات «رويال بلس» الثلاثية

ويصدر بنك التعمير والإسكان، أيضا، شهادات ادخار «رويال بلس-Royal Plus»، ومدتها 3 سنوات بعائد مميز يصل إلى 17.25% عند صرفه سنويًا، فيما يبدأ الاكتتاب في الشهادة من مليون جنيه، وتتميز بتنوع دورية صرف العائد الذي يبدأ من 16.25% عند صرفه شهرياً.

شهادات «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية

يصدر بنك التنمية الصناعية، أوعية ادخارية بالجنيه المصري بعائد ثابت مرتفع طوال مدتها يصل إلى 17.25% وهي شهادات «اختيارك الثلاثية» التي تتميز بتنوع دورية صرف العائد «أسبوعي، وشهري، وربع سنوي، ونصف سنوي، وسنوي»، ويبدأ الاكتتاب فيها من 50 ألف جنيه كحد أدنى سواء للمصريين أو الأجانب، وتتيح الحصول على قروض بضمانها حتى 95% من قيمتها.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك، يمكن استرداد كامل قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وتتميز بسهولة إجراءات الاكتتاب إذ يجري تقديم طلب إصدار ببطاقة الرقم القومي سارية وإيصال مرافق حديث للعملاء الجدد.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال اجتماعها الاستثنائي في 27 أكتوبر الماضي، رفع سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 و14.25 و13.75%، على التوالي، ويجري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.