خالد جلال يعلن عن شروط التحاق المخرجين الشباب بمدرسة العصفوري

أعلن المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أنّ مدرسة سمير العصفوري التي أعلن عنها خلال المؤتمر الذي عقده مطلع العام الجديد تحت شعار «2023 عام جديد ومسرح جديد»، سيتم من خلالها تقديم عرض مسرحي من مقتطفات أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيكون في حضرة العصفوري 10 من المخرجين الشباب للاستفادة من خبراته الفنية الكبيرة.

اختيار 10 مخرجين كمرحلة أولى

وقال جلال، إنّه سيتم اختيار المخرجين العشرة كمرحلة أولى من الشباب الممارسين للمهنة، إلى جانب الفائزين في مسابقات الجامعات والمعاهد والكليات المتخصصة، في مجالات الديكور والأزياء وغيرها من عناصر العمل المسرحي.

خالد جلال يكشف عن شروط التقدم للمبادرة

وأضاف في بيان صحفي، قبل قليل، أنه على الراغبين بالمشاركة في هذه المبادرة، التقدم بسيرتهم الذاتية والجوائز التي حصلوا عليها في الجامعات، بمكتب رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بساحة دار الأوبرا، وسيتم اختيار فريق من الشباب الموهوب لحضور صناعة العرض في جميع مراحله والتفاعل مع المخرج القدير .

كما نوه إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة البيت الفني للمسرح للعمل على تواصل أجيال المبدعين في كافة عناصر العمل المسرحي، وتطوير أدوات شباب المسرحيين، والاحتكاك بخبرات الفنانين الكبار بما ينعكس إيجابًا على الحراك المسرحي المصري.