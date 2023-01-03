خالد جلال عن الجدل المثار حول مسرحية «الشعراوي»: نستعرض تاريخ القامات المصرية

قال المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أنه في إطار دور المسرح القومي الثقافي والفني، سيتم إطلاق أمسيات ثقافية وفنية تحت شعار «السيرة»، تستعرض تاريخ القامات المصرية في كل المجالات، بهدف الاحتفاء بهذه الشخصيات، وتأثيرها في مسيرة التنوير في مصر عبر التاريخ.

جاء ذلك ردا على الجدل المثار حول إعلان البيت الفني للمسرح، تقديم عمل فني عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، الداعية الإسلامي، الذي أثار جدلا ووجه له انتقادات شديدة.

وأضاف «جلال» في تصريحات لـ«الوطن»: كان هناك مشروع مسرحي مطروح من المخرج، لتقديم أمسية الشيخ الشعراوي، مقررا لها أن تعرض لليلة واحدة، ضمن إمساكية شهر رمضان، لكن تم إعادة النص من لجنة القراءة، لإعادة صياغته دراميا.

وأشار إلى أنه من بين هذه الرموز على سبيل المثال: الدكتور أحمد زويل، أمير الشعراء أحمد شوقي، الموسيقار محمد عبد الوهاب، وبديعة مصابني الفنان زكي طليمات، الشاعر صلاح جاهين، وستبدأ بالأديب العالمي نجيب محفوظ، والإمام محمد عبده، وغيرهم.