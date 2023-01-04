القبض على شبكة لقرصنة القنوات الفضائية المشفرة في البحيرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء شبكة بث فضائى لاسلكية بدون ترخيص ومحل بيع مستلزمات كسر الشفرة بمحافظة البحيرة ، حيث يقومان بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها من خلال تردد قابل للتغيير وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية والمحل المشار إليهم وأمكن ضبط "مالكى الشبكة" وبالتفتيش فى حضورهما تم ضبط مكونات الشبكة اللاسلكية ومحطات التقوية والمحل المشار إليه (26 جهاز إستقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لإعادة بثها عقب تجهيزها مرة أخرى بصورة لاسلكية – وحدة معالجة مركزية ومحمل عليها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة)

وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى .. ويشار إلى أن الشبكة تغطى مساحة 30 كيلو متر دائرى وتقدم الخدمة لحوالى (5000) مشترك نظير مبلغ مالى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.