ضبط 180 بطاقة تموينية جمعها صاحب مخبز و38 شيكارة دقيق في الدقهلية

ضبطت حملة تموينية بدائرة مركز المنصورة، بقيادة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، مخابز تجمع بطاقات التموين وبها عدد 180 بطاقة تموينية، علاوة على التصرف في 38 شيكارة دقيق تمويني مدعم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية لضبط المخالفين.

قاد الحملة السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، يرافقه محمد زغلول، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، ناحية مركز المنصورة.

ضبط 38 شيكارة دقيق بلدى مدعم

وبحسب بيان صحفي لمديرية تموين الدقهلية، فقط أسفرت الحملة عن ضبط 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، بإجمالي 1900 كليو جرام من الدقيق التمويني المدعم، وتحرر عن ذلك محضرين.

وضبطت الحملة 180 بطاقة تموينية ذكية، بحوزة أحد المخابز، وهو الممنوع قانونا تجميعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، علاوة على تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

من جانبه، أكد السيد محمد دايرة، تكثيف متابعة سير عمل المنشآت التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتشديد الرقابة على إنتاج الخبز المعروض للمواطنين، والتأكد من التزام أصحاب المخابز بالمواصفات والأوزان القانونية وضبط المخالفين.