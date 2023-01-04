رأس المال السوقي للبورصة المصرية يتخطى تريليون جنيه.. وارتفاع جماعي للأسهم

تخطى رأس المال السوقي للبورصة المصرية تريليون جنيه، بعد أن قفزت مؤشرات البورصة منتصف تعاملات جلسة اليوم، بالتزامن مع قرارات أكبر مصرفين حكوميين في السوق المحلي، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، طرح شهادات ادخارية جديدة مدتها عام واحد فقط بعائد مرتفع 25% سنويا و22% شهريا.

صعود أغلب الاسهم القيادية

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بالقاهرة الوطنية للاوراق المالية، إنّ مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات قوية في منتصف التعاملات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ليستعيد مستويات المقاومة الرئيسية، وصعد بنسبة 3% بفضل الارتداد والصعود لأغلب الاسهم القيادية قرب مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر وهو 14450 نقطة، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 15250 نقطة.

رأس المال السوقي

وتخطى رأس المال السوقي للبورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم تريليون جنيه، مسجلا 1.011 تريليون جنيه.

كان بنكي الأهلي وبنك مصر، أعلنا صباح اليوم طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تُصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا.