البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية 22 مليار جنيه في أولى جلسات 2023

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين أولى جلسات العام الجديد 2023 على ارتفاعات قوية، إذ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 2.48% عند مستوى 14960.66 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.65%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2876.3 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4259.19 نقطة بارتفاع نسبته 2.74%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 2.5%

أغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 2.5%، ليغلق عند 2674.71 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 912 مليون سهم، وتنفيذ 71.498 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 201 سهمًا، إذ ارتفع 134 سهمًا، وانخفض 9 أسهم، فيما استقر 58 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 983.296 مليار جنيه، بمكاسب نحو 22 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لاختبار مقاومة 15000 نقطة

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أنهى أولى جلسات الأسبوع على مكاسب كبيرة، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 14850 نقطة.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤشر الرئيسي يستهدف بهذا الأداء، استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 15000 نقطة، وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 15250 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 14850 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مستوى المقاومة الرئيسي 2900 نقطة

وأشار عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 30»، شهد أيضا أداء إيجابي بالتعاملات اليوم ونجح في اختراق واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2860 نقطة.

وتابع، يستهدف بهذا الاداء الإيجابي والصعود مرة أخرى إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2900 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم الصغيرة والمتوسطة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر السبعيني إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2860 نقطة.