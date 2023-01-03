البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية 10.5 مليار جنيه في بداية التداولات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي، محققة مكاسب سوقية بلغت 10.5 مليارات جنيه، وسط توقعات باتجاه مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، نحو مستوى مقاومة 15250 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 30» يرتفع 1.19%

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في بداية التعاملات بنسبة 1.19% إلى مستوى 15137.98 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.88% عند مستوى 2901.73 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1%، مع بداية التعاملات عند مستوى 4301.56 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.94% عند مستوى 2699.89 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولاتفي البورصة المصرية نحو 449.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 238.3 مليون سهم عبر تنفيذ 15.305 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 10.5 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة 10.5 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 993.767 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لاختبار مقاومة 15250 نقطة

ويتوقع حسام عيد، خبير رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أنَّ المؤشر الرئيسي يستهدف بهذا الأداء، استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 15 ألف نقطة، وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 15 ألفًا و250 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 14 ألفًا و850 نقطة.