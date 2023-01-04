بعد طرح شهادة بفائدة 25%.. كيفية كسر الشهادة القديمة وشراء الجديدة

طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تُصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا، إذ تمّ توفير هذه الشهادات منذ بداية عمل اليوم في كل فروع البنك الأهلي المصري وفرع بنك مصر، وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

ويمكن للعملاء الحاليين كسر شهادة الادخار القديمة وشراء أخرى جديدة عبر الخطوات التالية، بشرط أن يكون مرّ عليها 6 أشهر.

كيفية كسر الشهادة

- توجه العميل إلى أقرب فرع من فروع البنك التابع له، مناقشة خدمة العملاء لمعرفة خطوات كسر شهادات الادخار، والاستفسار عن حجم خسائر كسر شهادات الادخار القديمة بالبنك، ضرورة مضى 6 أشهر على أغلب الشهادات حتى يتمكن العميل بفك الشهادة مع خسارة جزء من الفوائد، بعد كسر الشهادة يمكن للعميل وضع الأموال في أي شهادة جديدة من اختياره على حسب الشهادات المطروحة في كل بنك.

خطوات كسر الشهادة إلكترونيا

وتتيح عدد من البنوك إمكانية كسر وفك الشهادات إلكترونيًا، وتستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

- يتمّ تحميل تطبيق الموبايل البنكي على الهاتف المحمول أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك.

- تسجيل البيانات الشخصية.

- اختيار تعديل الشهادات.

- اختيار الشهادة التي يرغب العميل في كسرها.

- اختيار تأكيد كسر الشهادة.

- يرسل البنك رسالة تأكّيد للعميل.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها تجديد سعر الفائدة، الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تمّ رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.