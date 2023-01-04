3421 مشروعا لحياة كريمة تغير خريطة التنمية في 7 مراكز بسوهاج

استهدفت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، في مرحلتها الأولى، 181 قرية في 7 مراكز بمحافظة سوهاج، هي: طما والبلينا ودار السلام والمراغة وساقلتة والمنشاة وجرجا.

من جهته، أكد شريف أبوسحلي، مسؤول وحدة حياة كريمة بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ذلك جاء لتغيير خريطة التنمية بتلك المراكز، وإهداء أهلها حياة كريمة، بمستهدف 4 ملايين مستفيد.

3421 مشروعا لحياة كريمة بسوهاج

وشملت المبادرة مشروعات بقطاعات الصحة والتعليم والطرق والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من المجالات الخدمية، وصلت إلى 3421 مشروعا حتى الآن، بينما يجرى الاستعداد لتنفيذ مشروعات أخرى خاصة بمراكز المرحلة الثانية من المبادرة، وهي طهطا وأخميم.

القرى المستهدفة بحياة كريمة بسوهاج

وأفاد «أبو سحلي» أن القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى توزعت بين المراكز السبع، وفقا للقرى الأكثر احتياجا، كالتالي:

مركز دار السلام - 19 قرية

مركز البلينا - 29 قرية

مركز ساقلتة – 14 قرية

مركز جرجا - 29 قرية

مركزالمنشاة - 33 قرية

مركز طما – 34 قرية

مركز المراغة - 23 قرية