إنشاء 19 مدرسة في الإسكندرية بتكلفة 148 مليون جنيه خلال 2022

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أن هيئة الأبنية التعليمية انتهت خلال العام الماضي من إنشاء 19 مدرسة بإجمالي 373 فصلا، وبتكلفة نحو 148 مليون جنية في 4 إدارات تعليمية بالمحافظة، هي منتزه، وشرق، والعامرية، وبرج العرب.

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة على توفير خدمة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلاب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا لإنشاء مدارس.

إنشاء 29 مدرسة في الإسكندرية خلال 2023

وأضاف «الشريف»، أن هيئة الأبنية التعليمية تعمل حالياً على إنشاء 29 مدرسة بالإسكندرية أخرى، بتكلفة إجمالية نحو 310 ملايين جنيه في 6 إدارات تعليمية بالمحافظة، هي منتزه، وشرق، ووسط، والعجمي، والعامرية، وبرج العرب، بإجمالى 660 فصلا لتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول ولإتاحة مناخ تعليمي مناسب لأبنائنا الطلاب.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها تعمل علي استمرار تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلاب للحد من حدوث أي تكدس بالفصول لا سيما فى المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس .

صيانة 32 مدرسة خلال 2022

ومن جانبه أوضح مدير الهيئة أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة في 32 مدرسة خلال عام 2022 ، وذلك بتكلفة اجمالية نحو 47 مليون جنية، لافتا إلى أنه جاري العمل على صيانة 48 مدرسة أخرى، بإجمالي تكلفة 132 مليون جنيه.