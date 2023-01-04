«البيطرين» تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لفترة استثنائية الشهر المقبل

أعلن الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، فتح باب الاشتراك والتجديد والحذف والإضافة فى مشروع علاج الأطباء وأسرهم لفترة استثنائية تبدأ أول فبراير 2023 ولمدة أسبوعين، استجابة لطلب تقدم به بالتعاون مع الدكتور محمد سيف الأمين العام للنقابة، أمين صندوق الاتحاد، خلال اجتماع مجلس الاتحاد أمس.

فتح فترة استثنائية حتى أول فبراير

من جانبه أوضح الدكتور محمد سيف، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، أنّ الفترة الاستثنائية من المقرر أن تبدأ من الأول من فبراير 2023 وحتى 16 فبراير 2023، لافتا إلى أن ذلك جاء بعد ملاحظة وتلقى طلبات عديدة من أعضاء النقابات الأربعة، لمنحهم فرصة أخرى لمن لم يستطع الاشتراك أو التجديد خلال الموعد السنوي المحدد من أول أكتوبر لنهاية ديسمبر من كل عام.

المجلس يدعو الأطباء البيطرين للاشتراك

ودعت النقابة العامة للأطباء البيطريين، كافة الأعضاء الراغبين في الاشتراك أو سداد الاشتراكات السنوية باستثمار الفرصة الأخيرة، إذ تقرر فتح فرصة استثنائية وحيدة، لن تتكرر مرة أخرى وفقا لما أسفرت عنه مناقشات مجلس الاتحاد.