«الغرف التجارية»: إقامة معارض أهلا رمضان في الإسماعيلية بخصومات 30%

عقد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا لمجلس الإدارة؛ لمناقشة خطة الغرفة في إقامة عدد من المنافذ الغذائية لمجابهة ارتفاع في الأسعار، وذلك في نطاق المدينة والمراكز التابعة للمحافظة.

خصومات تتراوح بين 15% إلى 30%

وخلال الاجتماع وجه «عثمان»، بعقد اجتماع طارئ مع رؤساء الشعب التجارية لمناقشة إقامة منافذ مواد غذائية وخضر وفاكهة، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 15% إلى 30%، على أن تضم المنافذ جميع السلع الاستراتيجية والأساسية بالإضافة إلى الخضر والفاكهة.

أماكن إقامة المنافذ الغذائية

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إلى ضرورة إقامة 3 منافذ بالمدينة، في كل حي منفذ، لتغطية كافة أحياء المدينة بالإضافة إلى 7 منافذ بـ مركز ومدينة القصاصين، ومركز ومدينة أبوصوير ومركز ومدينة فايد و قرية سرابيوم، وقرية ابوسلطان، ومركز ومدينة القنطرة شرق و القنطرة غرب، وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات محافظ الإسماعيلية.

وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، افتتاح عدد من معارض اهلا رمضان في المحافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر والمنيا و سوهاج وشمال سيناء ودمياط والشرقية، وخلال الأيام المقبل سيتم افتتاح كما تم انتهاء الاستعدادات لافتتاح معارض المبادرة بمحافظات الغربية والاسماعيلية والفيوم وأسيوط.

وخلال الفترة المقبلة سيتم الترتيب لافتتاح تباعا ذلك بالإضافة لمنافذ المحافظات ووزارة التموين والتجارة الداخلية ومنافذ جمعيتي؛ ‏تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.