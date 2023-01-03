الغرف التجارية: نترقب إعلان خطة الحكومة للإفراج الجمركي عن كل البضائع بالمواني

تترقب شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، خطة عمل واضحة معلنة من الحكومة تستهدف الإفراج الجمركي عن جميع البضائع بالمواني، مؤكدين على دور قرار رئاسة الوزراء في استقرار الأسواق وانخفاض أسعار السلع.

وكشفت الشعبة عن أنَّ إجمالي قيمة السلع الغذائية الأساسية التي جرى الإفراج الجمركي عنها على مدار الأيام الماضية بلغت قيمتها 300 مليون دولار.

«بشاي»: المستوردون متفائلين بقرار الإفراج الجمركي

وبحسب تصريحات رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة المهندس متَّى بشاي في بيان رسمي للغرفة، فإنَّ مجتمع الأعمال من تجار ومستوردين متفائلين بالقرار ومتوقعين مزيد من الإفراج الجمركي وضبط الأسواق وتحقيق الوفرة.

وتابع: «نترقب خطة عمل واضحة تعلن عنها الحكومة، للإفراج الجمركي عن كل البضائع بالمواني وتكون واضحة الخطوات ومحددة الأهداف ووفق جدول زمني معين».

تراجع أسعار السلع بالأسواق بعد الإفراج الجمركي عن البضائع

ووفق تصريحات المهندس متَّى بشاي، فإنَّ قوائم السلع الغذائية المُفرج عنها شملت «زيوت» و«بقوليات» و«لحوم» و«أعلاف»، والتي تراجعت أسعارها بالأسواق بنسب كبيرة على مدار الأيام الماضية بعد تحقق الوفرة.

توقع رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، مزيد من انضباط واستقرار الأسواق وتراجع الأسعار تزامناً مع مواصلة الإفراج الجمركي عن البضائع.

تابع:«يجرى الإفراج خلال الأيام المقبلة عن مدخلات إنتاج وسلع غذائية أخرى، ما سيخفف عن المواطنين».

أشاد بتصريحات وزير المالية الخاصة بالتزام الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتخفيف حدة الموجة التضخمية الدولية غير المسبوقة وتداعياتها على الأسعار في الأسواق.

ووفقاً للبيانات الرسمية للجمارك، سجلت البضائع والسلع المُفرج عنها من الموانئ المصرية، حوالي 6,25 مليارات دولار خلال شهر ديسمبر 2022.