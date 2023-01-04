«الغرف التجارية» يعلن تراجع سعر الزيت بعد الإفراج عن البضائع الموجودة بالمواني

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التموين أشرفا على جزء من عمليات الإفراج عن السلع بالمواني بقيمة مليار ونصف دولار تقريبا، وقبل ذلك كان هناك إفراج للبضائع أيضًا بقيمة 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المواد الغذائية أهم المستلزمات التي تم الإفراج عنها.

انخفاض الأسعار خلال اليومين القادمين

وأضاف «الدجوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أنه من المتوقع انخفاض الأسعار خلال اليومين القادمين بعد الإفراج عن الضائع الخاصة بالمواد الغذائية، لافتًا إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار تتلخص في الزيوت ومشتاقاته، لأننا لدينا إنتاج محلي من الأرز واكتفاء ذاتي منه، وكذلك الأمر على السكر إذ لدينا إلى حدا ما شبه اكتفاء ذاتي منه، ذاكرًا إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن على حصاد قصب السكر في يناير، بالإضافة إلى حصاد البنجر في فبراير.

لا يوجد انخفاض في أسعار زيوت الذرة وعباد الشمس

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، إلى أن أسعار الزيوت العادية كان مبالغ فيها الفترة الماضية، ولكن هناك انخفاضًا في سعر الكرتونة الآن بقيمة 50 جنيهًا، وذلك يعادل انخفاض في سعر الزجاجة الواحدة منه بقيمة 4 جنيهات، ولكن أنه لا يوجد انخفاض في أسعار زيوت الذرة وعباد الشمس حتى الوقت الحالي.