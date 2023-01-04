«تنمية الصعيد».. 3 محاور على النيل بأسيوط وازدواج الصحراوي الغربي والشرقي

حظيت محافظة أسيوط ومراكزها المختلفة بوسط صعيد مصر، بنصيب كبير من اهتمام الدولة بالصعيد في مجال الطرق والمحاور الجديدة، حيث يجري تنفيذ 3 محاور طولية علي النيل لخدمة أهالي المراكز في التنقل، فضلا عن إزدواج عدد من الطرق السريعة والتي يأتي في مقدمتها الطريق الصحراوي الغربي والشرقي والزراعي.

وتقدم " الوطن" في التقرير التالي أبرز المشروعات التنكوية التي يتم تنفيذها علي أرض المحافظة في مجال الطرق والنقل.

محور ديروط الحر

- محور ديروط على النيل يعد أحد أهم شرايين التنمية فى أسيوط حيث تم إنشاء المرحلة الأولى للمحور التنموى بطول 15 كم بعرض 21 مترًا وعدد 2 حارة بعرض 7.5 متر لكل إتجاه ويبدأ من تقاطع طريق "الحوطا" حتى تقاطع الطريق الزراعي الغربي ويضم 13 عملًا صناعيا (10 كبارى - 2 نفق – 1 بربخ) بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه ومن المقرر أن يصل إجمالي طوله 45 كم ويربط بعد اكتماله الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الصحراوى الغربي عابرًا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة – أسوان" جنوب مدينة ديروط.

- محور منفلوط الجديد والذي يجرى تنفيذه بطول 41 كيلو وعرض 29 متر وبتكلفة تبلغ 3.3 مليار جنيه ويربط الشرق بالغرب ويعد من المشروعات القومية التي تنفذ علي أرض محافظة أسيوط.

- محور أبوتيج - ساحل سليم بتكلفة بلغت 2.5 مليار جنيه ويبلغ طوله 1500 متر ويضم كوبرى أعلى النيل بطول 840 متراً وكوبرى أعلى السكة الحديد والطريق الزراعي مصر أسوان بطول 360 متراً بالإضافة للكبارى السطحية على ترعة الفاروقية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة وربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين بدلا من استخدام المعديات النهرية.

- كوبري منقباد العلوي يقع بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي ويمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بإجمالي طول 1600متر وعرض 16.7متر بتكلفة اجمالية تقارب 400 مليون جنيه ويعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط لاسهامه في القضاء على التكدس والزحام المروري وفك الاختناقات المرورية بهذه المنطقة الحيوية.

- تنفيذ المرحلة الثانية من ازدواج الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا حتى أسيوط بطول 117 كم وتتضمن المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم والتي تم نهوها ويتم التطوير ليصبح الطريق 3 حارات في كل إتجاه بعرض رصف 12 متر وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات لكل اتجاه أسفلتي لإتجاه أسيوط وخرساني لإتجاه القاهرة وأعمال صناعية عدد (5) نفق وجاري العمل في المسافة من ديروط وحتى أسيوط بطول 65كم وتشمل إنشاء عدد (3) نفق ويأتي ذلك ضمن تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده بطول 1155 كم بتكلفة 26 مليار جنيه.

- استكمال مشروع ازدواج طريق أسيوط- سوهاج الصحراوي الشرقي ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق ويبلغ طوله 145 كم بتكلفة إجمالية 1.138 مليار جنيه ويشمل المشروع ازدواج الطريق ليكون حارتين بكل اتجاه ومن المقرر الانتهاء من الجزء الخاص بأسيوط بطول 90 كم قريبًا.

- تنفيذ أعمال ازدواج الطريق الزارعي أسيوط – ديروط بدءًا من مركز أسيوط وحتى القوصية بتكلفة تبلغ 600 مليون جنيه بإجمالي أطوال 33.4 كم حيث تتم المرحلة الاولى بطول 18 كم بقطاع مركز أسيوط وبتكلفة 300 مليون جنيه لتلك المرحلة حتى مركز منفلوط بينما المرحلة الثانية بطول 15.4 كم من منفلوط للقوصية بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه أيضًا ليصبح إجمالي المرحلتين من أسيوط للقوصية 600 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر وسيساهم في تشجيع الاستثمار ودعم الحركة الاقتصادية بالمحافظة والحفاظ على أرواح المواطنين من حوادث الطرق المتكررة.

- يجري رصف طرق بأطوال 1003 كم بنطاق المحافظة ويجري تحديد أولويات الطرق العاجلة التي يتم رصفها بناءا على التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل والمحافظة لربط الطرق المحلية على المحاور الرئيسية وأكد المحافظ إن مشروعات الرصف تتم في 13 مركز وحي على مستوى المحافظة.