«س وج» كل ما تريد معرفته عن كيفية وشروط التقديم لبرنامج تكافل وكرامة 2023

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك شروط محددة للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لافتة إلى أنه يتم توفير دعم نقدي لإجمالي 5 ملايين أسرة، بما يشمل 22 مليون مواطن.

ترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي، شروط وطرق التقديم لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وفق ما أكدته التضامن على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كالتالي.

شروط التقديم لبرنامج تكافل؟

- الأسرة لا تحصل على أى مساعدات منتظمة من جهات أخرى.

- الأسرة لا تمتلك أراضي أكثر من نصف فدان ولا يكون لديها سيارات، جرارات، عقارات.

- الأسرة لديها أطفال «على الأقل طفل واحد» من سن الميلاد حتى سن 18 سنة.

- يشترط أن يكون الأطفال من سن 6 سنوات مقيدة في المدارس.

- رب الأسرة أو زوجته لا يحصلون على معاش تأميني أو معاش مُحول.

- رب الأسرة أو زوجته لا يعملون في وظائف حكومية أو خاصة.

شروط التقديم لبرنامج كرامة؟

- أن يكون مريض بمرض مزمن يعجزه عن العمل، ويثبت ذلك بقرار اللجنة الطبية بالقومسيون الطبي المميكن أو من لديه بطاقة خدمات متكاملة.

- أن يكون الفرد لديه إعاقة تمنعه عن العمل بشكل منتظم، وتكون نسبة العجز أكثر من 50% بناء على قرار اللجنة الطبية بالقومسيون الطبي المميكن.

- لا يعمل بوظيفة حكومية أو خاصة ومؤمن عليه.

- المسن الذي تعدى 65 سنة.

- الأيتام الذين توفي والديهم أو توفي الوالد وتزوجت الوالدة.

- عدم امتلاك أراضي أكثر من فدان ولا يكون للأسرة أى حيازات، سيارات، جرارات أو عقارات تدر دخلاً يستفيد به ذو الإعاقة أو المسن.

- عدم حصول ذوي الإعاقة أو المسن على معاش تأميني أو معاش مُحول.

رسوم مقابل التقديم لبرنامج تكافل وكرامة ؟

يتم التقدم لبرنامج «تكافل وكرامة» مجاناً ولا يتطلب دفع أي مبالغ، ويكون من خلال الوحدة الاجتماعية التابعة لنطاق سكن المواطن.

الأوراق المطلوبة في حالة تكافل وكرامة؟

- شهادات ميلاد الأطفال كمبيوتر.

- إثبات قيد من المدارس الملتحق بها الأبناء الأطفال ملتحقين بها.

- بطاقة الرقم القومي السارية وعلى عنوان تبعيات الوحدة الإجتماعية للزوج وللزوجة.

- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو محضر الهجر من قسم الشرطة.

- خطاب من السجن في حالة أسرة المسجون .

- صورة بطاقة التموين للأسر التي لديها بطاقة تموين.

الأوراق المطلوبة للحصول على دعم كرامة ؟

في حالة كرامة يتم تقديم نفس الأوراق المكتوبة سابقا، بالإضافة للرقم الكودي الذي يثبت أنه أجرى الكشف بالقومسيون الطبي المميكن.

- تقديم شهادة وفاة الوالدين في حالات يتم الأب أو شهادة وفاة الأب ووثيقة زواج الأم في حالة وفاة الأب وزواج الأم.

- إقرار الوصاية على الأيتام.

- تقدم المواطن للقومسيون الطبي المميكن

يقوم المواطن بحجز موعد للكشف الطبي المميكن عن طريق الدخول على موقع اللجان الطبية المتخصصة www.smcegy.com وحجز موعد للكشف الطبي.