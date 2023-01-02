بالأرقام.. تفاصيل استفادة 5.2 مليون أسرة من برنامج «تكافل وكرامة»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم تقديم دعم نقدي لنحو 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 22 مليون مواطن، بتكلفة 28 مليار جنيه تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه، ويتحمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه.

وأشارت الوزارة، في تقرير لها، إلى أن هناك 62 % من مستفيدي الدعم يندرجون تحت «تكافل»، و38% يندرجون تحت كرامة.

متوسط الصرف الشهري للأسر المستفيدة

ولفتت، إلى أنه يتم صرف 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل، و450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة، و450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة، و350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام، كما يتم صرف 60 جنيهًا للطفل أقل من 6 سنوات، و80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية، و100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، و140 جنيها في المرحلة الثانوية، و200 جنيه للطالب الجامعي.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة

وأوضحت أنه يتم التقدم لبرنامج تكافل وكرامة مجانًا ولا يتطلب دفع أي مبالغ، ويكون من خلال الوحدة الاجتماعية التابعة لنطاق سكن المواطن، مشيرة إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم تتمثل فيما يلي:

- بطاقة الرقم القومي السارية وعلى عنوان تبعيات الوحدة الاجتماعية للزوج وللزوجة.

- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو محضر الهجر من قسم الشرطة.

- إثبات الانفصال في حالات الأقباط.

- خطاب من السجن في حالة أسرة المسجون.

- شهادات ميلاد الأطفال كمبيوتر.

- إثبات قيد من المدارس الملتحق بها الابناء الأطفال ملتحقين بها.

- صورة بطاقة التموين للاسر التى لديها بطاقة تموين.

في حالة كرامة يتم تقديم نفس الأوراق المكتوبة سابقا، بالإضافة للرقم الكودي الذي يثبت أنه قام بالكشف بالقومسيون الطبي المميكن.

- شهادة وفاة الوالدين في حالات يتم الأب أو شهادة وفاة الأب ووثيقة زواج الأم في حالة وفاة الأب وزواج الأم.

- إقرار الوصاية على الأيتام.

- تقدم المواطن للقمسيون الطبي المميكن.