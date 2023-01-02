يبحث الكثيرون ممن تقدموا للحصول على الدعم المقدم من قبل الدولة، عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، حيث يمكن الاستعلام عن المقبولين بالبرنامج أو تقديم شكوى أو تظلم من خلال الرقم القومي للمواطن.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

وأتاحت «التضامن» رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، كالتالي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط هنا.

- الضغط على استعلام عن تكافل وكرامة من خلال رابط الاستعلام.

- ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقما ثم الضغط على استعلام.

- على الفور يظهر نوع البطاقة سواء تكافل أو كرامة، ويظهر «اسم المستعلم، المديرية التابع لها، الإدارة والوحدة الاجتماعية، حالة البطاقة سواء إيقاف أو تجميد أو سارية والسبب، والمبلغ المستحق في حالة الاستحقاق».

وأشارت الوزارة، إلى أن شروط التقديم لتكافل وكرامة، جاءت على النحو التالي:

شروط التقديم لبرنامج تكافل

- الأسرة لديها أطفال «على الأقل طفل واحد» من سن الميلاد وحتى سن 18 سنة.

- يشترط أن يكون الأطفال من سن 6 سنوات مقيدة في المدارس.

- رب الأسرة أو زوجته لا يحصلوا على معاش تأميني أو معاش مُحول.

- الأسرة لا تمتلك أراضي أكثر من نصف فدان ولا يكون لديها سيارات، جرارات، عقارات.

- الأسرة لا تحصل على أي مساعدات منتظمة من جهات أخرى.

- رب الأسرة أو زوجته لا يعملوا في وظائف حكومية او خاصة.

شروط التقديم لبرنامج كرامة

- أن يكون الفرد ذو الإعاقة لديه إعاقة تمنعه عن العمل بشكل منتظم، على أن تكون نسبة العجز أكثر من 50% بناء على قرار اللجنة الطبية بالقمسيون الطبى المميكن.

- المسن الذى تعدى 65 سنة.

- أن يكون مريض بمرض مزمن يعجزه عن العمل، ويثبت ذلك بقرار اللجنة الطبية بالقمسيون الطبي المميكن أو من لديه بطاقة خدمات متكاملة.

- الأيتام الذين توفي والديهم أو توفي الوالد وتزوجت الوالدة.

- عدم امتلاك أراضي أكثر من فدان ولا يكون للأسرة أي حيازات، سيارات، جرارات أو عقارات تدر دخلاً يستفيد به ذو الإعاقة أو المسن.

- عدم حصول ذو الإعاقة أو المسن على معاش تأميني أو معاش مُحول.

- لا يعمل بوظيفة حكومية او خاصة ومؤمن عليه.

وأوضحت التضامن أنه يتم التقدم لبرنامج تكافل وكرامة مجاناً ولا يتطلب دفع أي مبالغ، ويكون من خلال الوحدة الاجتماعية التابعة لنطاق سكن المواطن.