«تموين الشرقية»: تخفيضات تصل إلى 30% في أسعار مختلف السلع الغذائية

أكدت فايزة عبدالرحمن، مشرف مديرية التموين بالشرقية، توافر السلع الاستراتيجية في معارض «أهلا رمضان»، إذ أنه يتم ضخ الأرز باستمرار بمعدل كل 3 أو 4 أيام، مشيرة إلى توافر اللحوم والسمن والزيوت والدقيق وغيرها من السلع الغذائية المختلفة بكل المعارض، متابعة أن المواطنين اعتادوا على تلك المعارض وينتظرون إقامتها بشكل دائم.

إقبال شديد من المواطنين على المعارض

وأضافت «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن هناك تخفيضات في أسعار السلع الغذائية المختلفة تتراوح بين 10% إلى 30%، مشيرة إلى: «هناك إقبال شديد من المواطنين على المعارض».

معرض الزقازيق للسلع الغذائية

وذكرت مشرف مديرية التموين بالشرقية، أن هناك معرض في الزقازيق يعمل باستمرار بسبب إقبال المواطنين عليه بشكل كبير، كما أنه مفتوح منذ شهر 10 الماضي حتى شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن ذلك المعرض تم إقامته من قبل في شهر رمضان الماضي والعيد الكبير ومعرض «أهلا مدرستي».

والجدير بالذكر أن وزارة التموين أعلنت افتتاح معارض «أهلا رمضان» بمحافظات الأقصر وأسوان والمنيا ودمياط والشرقية، وجاري إنشاء عدد من المعارض الأخرى بحد أدنى 5 معارض في المحافظة.