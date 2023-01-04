حبس وغرامة بالملايين.. قانوني يوضح عقوبة التلاعب في رغيف الخبز

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن المشرع المصري حدد بموجب القانون 181 لسنة 2018 في المادة الثامنة منه، والمسمى «قانون حماية المستهلك»، بعض السلع التي وصفها بأنها سلع استراتيجية لتعلقها بالأمن القومي، وأجاز بموجب المادة 8 لدولة رئيس مجلس الوزراء المصري التدخل لحماية السوق.

الحبس والغرامة

وأضاف «السعداوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 171 من هذا القانون فرضت عقوبات رادعة لمواجهة صور الجرائم التي تضمن حماية المستهلك، وخص منها السلع الاستراتيجية التي يأتي على رأسها الخبر، وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، لكل من خالف أحكام المادة 8 وتلاعب في السلع الاستراتيجية، ومنها الخبز.

عقوبة الظرف المشدد

وأشار إلى أن المشرع المصري فرض ظرفا مشددا لمن يحتكر السلع الاستراتيجية بالمعاقبة عن هذا الفعل الحبس مدة لا تقل عن عامين، ولا تزيد عن 5 سنوات، وتتضاعف قيمة البضاعة بحديها، أي لا تقل عن 200 ألف ولا تتجاوز 4 ملايين جنيه، فضلا عن العقوبات التكميلية.

وأوضح أستاذ القانون، أن رئيس مجلس الوزراء المصري له الحق في تحديد بعض السلع في مكان دون مكان، وزمان دون زمان، وتتنوع باقي العقوبات المتعلقة برغيف الخبز التي قد تصل إلى الغرامة في بعض الحالات إلى 5 ملايين جنيه.