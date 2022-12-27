ضبط مخزنين لاحتكار السلع الاستراتيجية في أبو قرقاص بالمنيا

ضبط اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مخزنين بشارع السوق بمدينة أبو قرقاص بهما كمية كبيرة من السلع الاستراتيجية، ووجه بتحرير محضرين لاحتكار للسلع، وكذلك حصر كافة المضبوطات، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لهما.

توافر السلع الغذائية بالأسواق

جاء ذلك خلال حملة تموينية مكبرة، قادها محافظ المنيا لمتابعة عددا من الأسواق والسلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمركز أبو قرقاص، وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق والبيع بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، وكذلك التأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية، قبيل انتهاء المهلة المحددة لذلك غداً الأربعاء.

متابعة قوائم الأسعار

كما تفقد المحافظ خلال الجولة عددا من محال الخضروات والفاكهة، والمحال التجارية والأسواق والسلاسل التجارية، والسوبر ماركت، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، كما حرص على الاطلاع على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بمراجعة عدد من أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين.

وضع الأسعار على السلع

وشدد المحافظ خلال الجولة، على ضرورة وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية، قبيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أن مهلة الأسبوعين لوضع الأسعار على كافة السلع ستنتهي غدا الأربعاء، مؤكدا أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مشيراً إلى أن المحافظة مستمرة في إقامة العديد من المنافذ والشوادر بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية أمام المواطنين.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المحال لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أي مخالفات، وناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.