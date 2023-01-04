عرض فيلم «شلبي» في سينما الشعب بالسويس.. سعر التذكرة والمواعيد

أعلن فرع قصر ثقافة السويس،عرض فيلم جديد بسينما الشعب، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع.

وذكر بيان لفرع ثقافة السويس، أن الفيلم الكوميدي «شلبي» بدأ عرضه صباح اليوم الأربعاء، ضمن برنامج «سينما الشعب» بقصر ثقافة السويس.

والفيلم بطولة كريم محمود عبد العزيز، وروبي، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، وحاتم صلاح، ومحمد محمود، ومن إخراج بيتر ميمي.

مواعيد الحفلات والأسعار

وأوضح البيان، أن عرض الفيلم يستمر على مدار اليوم، حيث تبدأ الحفلة الأولى الساعة العشرة صباحا حتى الواحدة ظهراً، والثانية من الساعة 3 عصراً حتى السادسة مساء، أما الحفلة الثالثة فتبدأ من الساعة التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وذكر البيان، أن سعر دخول الحفلات التى تبدأ العاشرة صباحاً 20 جنيهاً للفرد، وباقي الحفلات 40 جنيها، مشيرا إلى أنه يمكن الحجز والاستعلام تليفونياً على الأرقام التالية: 01225044921، 01017719428 ،01273808647، 01118359795.