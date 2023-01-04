«حياة كريمة» تغير واقع 181 قرية في سوهاج بخدمات متكاملة

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى"حياة كريمة" لتحقق طفرة بمختلف المجالات الخدمية للمواطنين، لتحقيق أحلامهم بحياة كريمة بالمسكن والمأكل والمشرب والخدمة التعليمية والصحية وغيرها ، وأستهدفت عدة قرى ومراكز بمحافظات مصر، بينها 181 قرية ونجع فى 7 مراكز بمحافظة سوهاج هى،طما والمراغة والبلينا وساقلتة وجرجا ودار السلام والمنشاة بالمرحلة الأاولى للمبادرة .

175* مشروعا بمختلف القطاعات تغير واقع الريف بقرى مركز طما*

نفذت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" 175 مشروعا تنمويا داخل مركز طما بمحافظة سوهاج أستهدف تغيير خريطة التنمية تماما بالمركزوفقا لحديث اللواء "طارق الفقي" محافظ سوهاج ل"الوطن" بينها " 18 مشروعا للصرف الصحي، و 20 مشروعا شبكات مياه الشرب، و 34 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء بقرى المركز ، ومركزين لطب الأسرة و7 نقاط إسعاف ،و15 وحدة صحية ، فضلا عن رفع كفاءة 7 وحدات صحية أخرى ،وإنشاء 5 طرق داخلية، و 5 مجمعات للخدمات الحكومية، و أخرى للخدمات الزراعية، و8 مراكز للشباب، و6 مشروعات بقطاع التضامن الاجتماعي، فضلا عن مشروعات تبطين الترع، الأسواق الحضرية والمواقف ومكاتب البريد والأبنية التعليمية .

وتم الإنتهاء من تنفيذ المشروعات جميعا بنسبة 100% وتسليمها للجهات التابعة لها لبدء العمل، بينما جارى العمل على عدة مشروعات أخرى تفاوتت نسب تنفيذها.

129مشروع تنموى بجرجا بينها مجمع الحرف

كما نفذت مبادرة "حياة كريمة" 129 مشروعا بقرى مركز جرجا بمحافظة سوهاج، شملت مختلف مناحى الحياة ،بينها 28 مشروعا للصرف الصحي و 19مشروعا لشبكات مياه الشرب، و 27 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء 4 مراكز لطب الأاسرة و16وحدة صحية، ورفع كفاءة 5 وحدات أخرى ، فضلا عن إنشاء 5 طرق داخلية، و5 مجمعات للخدمات الحكومية، و أخرى للخدمات الزراعية، و 4 نقاط إسعاف، و 4 مراكز للشباب، ومركزين لتنمية الأسرة والطفل، ورفع كفاءة وحدتين للتضامن الإجتماعى وإنشاء مركز تأهيل اجتماعي .

وأضاف "الفقي " تلك المشروعات بالإضافة إلى إنشاء وتطوير المدارس، ومراكز البريد، وتبطين الترع ومجمع للمهن الحرفية بقرية " بيت خلاف وتم الإنتهاء من تنفيذ المشروعات بنسبة 100% وتسلميها للجهات التابعة لها.

113مشروعا بدار السلام لحياة كريمة بنسبة تنفيذ 100%

وأضاف محافظ سوهاج، تم تنفيذ ١١٣ مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنين، بمركز دار السلام جنوب شرق مدينة سوهاج بينها " 14 مشروعا للصرف الصحي، و16 مشروع شبكات مياه الشرب، و 19 لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء 3 مراكز لطب الأسرة و5 نقاط إسعاف و15 وحدة صحية ،ورفع كفاءة 9 وحدات صحية أخرى وإنشاء 5 كباري أعلى ترعة الفاروقية،التى تقسم مركز دار السلام لقطاع شمالى وأخر جنوبي، ورفع كفاءة 4 طرق داخلية، و إنشاء 4 مجمعات للخدمات الحكومية، وأخرى للخدمات الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفل وإنشاء 8 مراكز شباب وتطوير 3 أخرين، ورفع كفاءة ٢ وحدة اجتماعية.فضلا عن مبانى الهيئة التعليمية ومكاتب البريد وتم الإنتهاء من تنفيذ المشوعات بنسبة 100% وتسلميها للجهات التابعة لها.

حياة كريمة تنفذ 113 مشروع بالمراغة بينها المستشفى المركزى بتكلفة مليار جنية

تابع محافظ سوهاج،كما بلغت مشروعات حياة كريمة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج 113 مشروعا بمختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنين بينها 16 مشروعا للصرف الصحي، و 22مشروعا لمياه الشرب، و 23مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، و إنشاء 17وحدة صحية ، و 4مراكز لطب الأسرة، و ٤ نقاط إسعاف إنشاء مستشفى المراغة المركزي على مساحة أكثر من 10 الأاف فدان بتكلفة مليار جنية بطاقة 200 سرير لخدمة 850 ألف نسمة من سكان مركز ومدينة المراغة والقرى التابعة، ورفع كفاءة ٥5طرق داخلية، وإنشاء 5مجمعات للخدمات الحكومية، و أخرى للخدمات الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 6 مراكز للشباب، وإنشاء 4مراكز لتنمية الأسرة والطفل، ورفع كفاءة وحدتين تابعين للتضامن الإجتماعى .

فضلا عن مشروعات الأبنية التعليمية ومكاتب البريد وتبطين الترع ، وبلغت نسبة التنفيذ 100%، وتسلمت الجهات المختصة المشروعات التابعة لها.

142 مشروع لحياة كريمة بالبلينا بينهم المستشفى المركزى بنسبة تنفيذ 100%

وتم تنفيذ 142 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنين، ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز البلينا أقصى جنوب محافظة سوهاج ،بينها 26 مشروعا للصرف الصحي، 27مشروعا بقطاع مياه الشرب، و 29 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، و إنشاء 6 مراكز لطب الأسرة وإنشاء 16 وحدة صحية جديدة، ورفع كفاءة 7 وحدات صحية قائمة.

وكشف "الفقى" أنه تم إنشاء 4 طرق داخلية، بالبلينا وكذلك 4 مجمعات للخدمات الحكومية، وأخرى للخدمات الزراعية، و 4 نقاط إسعاف،ومركزين لتنمية الأاسرة والطفل و 4 مراكز للشباب، وإنشاء واحلال وتجديد 3 كباري، ورفع كفاءة وحدة اجتماعية، فضلا عن إنشاء مستشفى مركزي جديد بتكلفة 255 مليون ونصف تقريبا لخدمة أكثر من 350 ألف نسمة سكان مركز البلينا والقرى التابعة لها، فضلا عن مشروعات تبطين الترع والأبنية التعليمية وكبارى على الترع الرئيسية خاصة ببرديس وبرخيل وقد بلغت نسبة التنفيذ 100% وتم تسليم المشروعات لبداية العمل بها .

تنفيذ 116 مشروع تنموى بساقلتة بينها مجمع للخدمات الصناعية

بينما نفذت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة 116 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بمختلف القطاعات، بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج فى 14 قرية و96 نجعا تابعا بينها 12 مشروعًا للصرف الصحي، و12مشروعًا بقطاع مياه الشرب، و15 مشروعًا لتطوير شبكات الكهرباء، وإنشاء مركزين لطب الأسرة وأنشاء 10 وحدات صحية جديدة، ورفع كفاءة 6 وحدات أخرى، ورفع كفاءة طريقين داخليين، وإنشاء مجمعين للخدمات الحكومية، ومجمعين للخدمات الزراعية، 6 مراكز للشباب و4 نقاط إسعاف، ومركزين لتنمية الأسرة والطفل و مجمع للخدمات الصناعي لتعليم الحرف استهدف تسليم أكثر من 40 ورشة، فضلا عن مشروعات الأبنية التعليمية وتبطين الترع ومكاتب البريد والكبارى، وتم الإنتهاء من تنفيذ 100% من المشروعات وبداية العمل بها.

وفى مركز المنشاة بجنوب سوهاج فقد نفذت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" 200 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنينتشمل "31 مشروعا للصرف الصحي، و16 مشروعا بقطاع مياه الشرب، و33 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء 4 مراكز لطب الأسرة وإنشاء 6 وحدات إسعاف وإنشاء 23 وحدة صحية ورفع كفاءة 4 وحدات صحية أخرى، وإنشاء 2 مستشفى مركزي أحدهما مستشفى المنشأة المركزى والأخرى مستشفى أولاد حمزة المركزى، لخدمة أكثر من 533 ألف نسمة ، وإنشاء 5 طرق داخلية، و5 مجمعات للخدمات الحكومية، وأخرى للخدمات الزراعية، وإنشاء 9 مراكز للشباب و مركزين لتنمية الأسرة والطفل ووحدتى إطفاء ، وإنشاء وحدة اجتماعية، فضلا عن مشروعات الري، والغاز الطبيعي، وتطوير مكاتب البريد وتبطين الترع والأبنية التعليمة ، وعدة عمارات سكنية، وتم الأإنتهاء من تنفيذ 100% من المشروعات وتسلميها للجهات التابعة لها.

الإستعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة بسوهاج

كما يجرى حاليا العمل على الإنتهاء من عدة مشروعات أخرى بمختلف المجالات داخل قرى ومراكز حياة كريمة للمرحلة الأولى بنسب تنفيذ متفاوتة ، سيتم تسلميها جميعا للعمل فى أوقاتها المحددة حيث ، وضع "الفقى " محافظ سوهاج لافتات توضح موعد بدء العمل وموعد الانتهاء من العمل بكل مشروع وتسلمية، ليتم الألتزام بالتنفيذ بالموعد المحدد، فضلا عن الأستعداد للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى بسوهاج، حياة كريمة والتى سينضم بها مراكز أخميم وطهطا للمبادرة .