مفتي الجمهورية يلتقي البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأربعاء، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وذلك لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

ميلاد رحمة وسلام للإنسانية جمعاء

ومن جهته، قال فضيلة المفتي: إن ميلاد الأنبياء هو ميلاد رحمة وسلام للإنسانية جمعاء، فرسالاتهم جميعًا تشع من مشكاة واحدة، ودعوتهم هي دعوة المحبة والتعاون من أجل تحقيق الغاية التي من أجلها خُلقنا؛ وهي عبادة الله وعمارة الأرض، ولا يكون ذلك إلا بالتعاون والعيش المشترك.

وأعرب البابا تواضروس من جانبه عن خالص تقديره لحرص فضيلة مفتي الجمهورية على التفضُّل بالحضور للتهنئة بعيد الميلاد المجيد كل عام.