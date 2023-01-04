1.5 مليار دولار قيمة استثمارات الشركات الناشئة في مصر خلال 5 سنوات ماضية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله أبرز المعلومات حول استثمارات الشركات الناشئة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ديسمبر 2022.

وسجلت الشركات المصرية الناشئة نموًا قياسيًا في حجم الاستثمار الجريء خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 83.81%، وإجمالي قيمة الاستثمارات خلال الخمس سنوات الماضية يقارب مليارًا ونصف مليار دولار، وإجمالي عدد الجولات التمويلية خلال الخمس سنوات الماضية 710 جولات.

وبلغت قيمة متوسط الجولة التمويلية في الشركات الناشئة 6.8 ملايين دولار في 2022، مقارنةً بـ 4.2 ملايين دولار في 2021، ووصل عدد الشركات الناشئة العاملة في مصر حاليًا 677 شركة، توسعت منها محليًّا ودوليًّا نحو 6.2%.