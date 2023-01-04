البورصة تحقق مكاسب تاريخية.. ورأس المال السوقي يتخطى تريليون جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاعات قوية، إذ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 3.25% عند مستوى 15557.46 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.67%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2911.51 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4339.43 نقطة بارتفاع نسبته 0.31%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 1.43%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 1.43%، ليغلق عند 2733.92 نقطة، وبلغت قيم التداولات 3.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 1.4 مليون سهم، وتنفيذ 115.608 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 204 سهمًا، إذ ارتفع 63 سهمًا، وانخفض 92 سهم، فيما استقر 49 سهمًا.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات الجلسة على مستويات تاريخية، ليتخطي التريليون جنيه، مسجلاً 1.013 تريليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لاختبار مقاومة 16000 نقطة

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح في الإغلاق على صعود مدعوماً بارتداد أغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المؤشر الرئيسي يتجه بهذا الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 15600 نقطة ثم مستوى المقاومة الرئيسي الثاني وهو 16000 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 2960 نقطة

وأشار عيد، إلى أنّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 30»، فقد استقر بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم بفضل الأداء المتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة، واستقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2900 نقطة قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2960 نقطة.

وحققت البورصة المصرية رقما تاريخيا في المكاسب مع بداية عام 2023، استكمالا للأرقام التاريخية التي حققتها البورصة المصرية خلال عام 2022، حيث حقق رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال تداولات جلسة 4 يناير 2023، رقم تاريخي غير مسبوق وهو 1.013 مليار جنيه مصري.

أعلى رقم مسجل لرأس المال السوقي

وهذ الأرقام لم تحدث في تاريخ البورصة المصرية، إذ كان أعلى رقم مسجل لرأس المال السوقي في أبريل عام 2018 بقيمة تريليون و8 مليارات جنيه.

عدد العمليات المنفذة

وتخطى عدد العمليات المنفذة مع نهاية جلسة اليوم 115.6 ألف عملية وهو الأعلى في تاريخ البورصة المصرية.

الاستثمار في البورصة

وتعكس الارتفاعات المشار اليها في أداء الاوراق المالية المقيدة أنّ الاستثمار في البورصة الآن هو التحوط الأمثل من التحديات الاقتصادية الحالية.