أسعار الكتاكيت والبط والرومي والسمان في البورصة اليوم الأربعاء

أسعار كتاكيت الفراخ والبط والرومي، يسعي لمعرفتها أصحاب المزارع في المحافظات المختلفة بشكل يومي، لتحديد احتياجاتهم اليومية من الأصناف المختلفة بحسب السعر

وقد أعلنت بورصة الدواجن عن أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها اليوم الأربعاء، وأشارت إلى أن الأسعار تتباين بين المصادر المختلفة، وفقا لوزن الكتكوت وعمره وحجمه.

أسعار الكتاكيت البلدي 4 جنيهات

وفقاً لإعلان بورصة الدواجن اليوم الأربعاء، تباين سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم بين 9,25 و9,50 جنيه، والكتكوت الساسو عمر يوم بين 4,50 و4,75 جنيه، والكتكوت البلدي عمر يوم من 4 إلى 4,50 جنيه، والكتكوت الروزي بين 5.25 و5,50 جنيه، والكتكوت الهجين من 5,75 إلى 6 جنيهات، والكتكوت الفيومي من 5,75 إلى 6 جنيهات، أما الكتكوت الفيومي فتباين سعره بين 6,25 و6,50 جنيه.

استقرار أسعار البط الفرنساوي اليوم

وبحسب إعلان البورصة اليوم الأربعاء، جاء سعر كتكوت البط البغال جرموه عمر يوم 14,5 جنيه، وكتكوت البط الفرنساوي عمر يوم بين 6,5 و7,5 جنيه، والبط المسكوفي عمر يوم 14,5 جنيه، والبط الفرنساوي بيور عمر يوم 13 جنيها، وكتكوت بط مولارد يوم، تراوح سعره بين 15 و16 جنيها، والبط المولار المستورد عمر يوم 17 جنيها

فيما سجل لحم البط البلدي 51 جنيها للكيلو، ولحم البط الفرنساوي من 24 إلى 24,5 جنيه، ولحم البط مولار الكيلو 29 جنيها، ولحم البط المسكوفي الكيلو 40 جنيها.

استقرار أسعار الفراخ الرومى والسمان في البورصة

وتراوح سعر كتكوت الرومي الأسمر عمر يوم بين 16,50 و17 جنيها، بحسب إعلان البورصة، والرومي البرونزي عمر يوم بين 16,5 و17 جنيها، الرومي اليوم عمر شهر من 16 إلى 16,5 جنيه، الكتكوت الرومي البرونزي 500 جرام عمر 45 يوم بين 44 و44,50 جنيه، أما سعر كتكوت السمان الأبيض الهجين عمر يوم 2,75 جنيه، وكتكوت السمان الأسمر البري عمر يوم 2,25 جنيه.