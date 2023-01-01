خبير اقتصادي: أداء البورصة المصرية الأفضل في الشرق الأوسط خلال 2022

أكد الخبير الاقتصادي وائل مكارم أن البورصة المصرية صاحبة أفضل أداء في بورصات الشرق الأوسط خلال العام الماضي، رغم ما شهدته أسواق الأسهم في الشرق الأوسط من صعوبات، على خلفية الأزمات العالمية، مثل التضخم وأسعار الفائدة والأزمة في أوكرانيا، ما أثر على معنويات المستثمرين.

تأثير التحديات العالمية على أسواق المال بالمنطقة

وفي بيان صادر عن البورصة المصرية، اليوم الأحد، قال مكارم إن التحديات العالمية أدت إلى تباين اداء الأسواق في المنطقة، مشيرا إلى أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، وتتبع تحركات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما يعرض المنطقة لتأثيرات مباشرة مع تشديد السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

أسعار الطاقة تؤثر على الاقتصادات العالمية

وأضاف أن الأزمة في أوكرانيا تسببت في تقلبات قوية في أسعار الطاقة، ما أثر بدوره على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، وأداء الشركات في مختلف القطاعات، من النقل إلى البيع بالتجزئة.

ارتفاع مؤشر الأسهم القيادية في مصر «إيجي إكس30»

وارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر (EGX30) محققًا مكاسب سنوية بنسبة 22%، حيث عكس المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اتجاهه السابق ليحقق مكاسب في الربع الأخير من العام، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات.