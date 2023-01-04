طرق تتعرض لأمطار كثيفة خلال ساعات.. أبرزها في السواحل الشمالية والدلتا

يشهد عدد من المحافظات المصرية اضطرابات في الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة، خاصة في مناطق السواحل الشمالية والدلتا، وصولاً إلى القاهرة والمحافظات المجاورة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في بياناتها الرسمية، اليوم الأربعاء، من تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، متوقعة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

أمطار تضرب طرق القاهرة والدلتا

وشهدت شبكة الطرق الرابطة بين محافظات دمياط وكفر الشيخ خلال الساعات الماضية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تسببت في بطئ حركة المرور جزئياً على مداخل المحافظات.

وقال بيان هيئة الأرصاد الجوية، المنشور علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الأمطار تتقدم خلال الساعات المقبلة لتؤثرعلى مناطق متفرقة من الدلتا والقاهرة الكبرى.

وشهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب مدينة العاشر من رمضان أمطار متوسطة استمرت قرابة نصف ساعة، فيما شهد طريق «بلبيس- القاهرة» سقوط أمطار خفيفة لم تستمر طويلاً، وانتشرت الغيوم والسحب مما ينذر بسقوط الأمطار.

أمطار على المنصورة

وشهدت مدينة المنصورة سقوط أمطار متوسطة استهدفت قلب المدينة وبعض المناطق المجاورة لها، وامتدت حتى مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

كما شهدت مدينة طلخا بمدينة الدقهلية أمطار كثيفة استمرت قرابة ساعة تقريباً، مما تسبب في ارتفاع المياه في الطرق وانتشار فرق الطوارئ والسيارات لرفعها.

طرق احذر منها خلال ساعات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مساء اليوم الأربعاء من زيادة فرص سقوط الأمطار علي القاهرة الكبري ومناطق متفرقة من شمال الصعيد مؤكدة علي ان الأمطار ستستهدف محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية والمنصورة.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية المواطنين من زيادة السرعات على الطرق الرئيسية، كطريق الإسماعيلية الصحراوي و«الإسماعيلية- السويس»، تفادياً للحوادث المرورية.