حالة الطقس اليوم في المحافظات.. أمطار بـ6 محافظات وسيول بجنوب سيناء «صور»

تشهد العديد من المحافظات حالة من الطقس غير المستقر على مختلف أنحاء البلاد، خاصة في السواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء ووشمال الصعيد، ووصلت درجات الحرارة إلي أقل معدلاتها منذ بدء فصل الشتاء، وهناك مدن حاصرتها الثلوج والأمطار في كل مكان، تصاحبها برودة شديدة في الجو، ونشاط بالرياح.

سيول على طريقي دهب ونويبع وشرم الشيخ

وشهدت مدن سانت كاترين ودهب وطابا ونويبع أمطار رعدية غزيرة، وسيول ضعيفة على طريق شرم الشيخ دهب، وطريق دهب نويبع منذ قليل، ما أدى إلى إعلان محافظة جنوب سيناء حالة الطوارىء، ورفع حالة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى، بالتعاون بين المحافظة ومجالس المدن، للعمل علي تسهيل حركة المرور على الطرق، لتحقيق سيولة مرورية للمسافرين.

من جهته، أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السيول أحدثت تراكمات واطماءات عبارة عن رمال وصخور على الطريق، وجرى الدفع بمعدات ثقيلة لإزالة أي تراكمات، وإزالة التراكمات من على الطرق وإعادة فتحهما أمام حركة السير كإجراء احترازي، مؤكدا أن الطرق تعمل بصورة طبيعية، كما سقطت ثلوج على مدينة سانت كاترين خلال الساعات الأخيرة.

أمطار في مطروح

في السياق ذاته، قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إن حالة الطقس اليوم بالمحافظة شهدت أمطار غزيرة تعرضت لها بعض المدن، وجارٍ التعامل معها، بعد أن تسببت في تجمعات بؤر مياه أمطار على طريق مطروح السلوم في المنطقة الواقعة بين النجيلة وسيدي براني، وجرى الدفع بسيارات الصرف الصحي ومواتير لسحب المياه إلى جانب الطريق الدولي المؤدي إلى السلوم وليبيا، وفتح الطريق وتسهيل حركة السفر علية مع متابعة تلقي أية شكاوى من المواطنين عبر غرف عمليات المحافظة ومجالس المدن والاستجابة لها والتعامل معها بشكل فوري.

أمطار تضرب 5 محافظات

وتعرضت محافظات الاسكندريه والغربية والمنوفية وكفر الشيخ إلى سقوط أمطار في عدة مدن، كما أمتدت إلى البحيرة بمدن دمنهور والمحمودية وكفر الدوار.