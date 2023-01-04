سقوط أمطار غزيرة على الجيزة.. وتوقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة

شهدت محافظة الجيزة اليوم الأربعاء سقوط أمطار غزيرة على مختلف المناطق، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ البلاد ما زالت تتأثر بتأثير المنخفض الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا، وهو ما سيظل يؤثر اليوم الأربعاء على أغلب السواحل الشمالية، حتى شمال الصعيد، مع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة ليلا.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية، أنَّ الطقس اليوم سيكون باردا في الصباح الباكر، ولطيفا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحتى مدن ومحافظات شمال الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع استمرار سقوط الأمطار بين متوسطة وخفيفة على وسط سيناء والسواحل الغربية والشرقية ومدن القناة وخليج السويس وجنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 على محافظات ومدن الجمهورية، فهي كما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17