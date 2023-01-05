وزير التموين يفتتح معرض «أهلا رمضان» في شبرا الخيمة.. اليوم

يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بمنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، ويرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

افتتاح معرض أهلا رمضان

ويشهد معرض «أهلا رمضان» إتاحة السلع أمام المواطنين بأسعار مخفضة مع توفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة، وذلك منذ انطلاق معارض «أهلا رمضان» في 1 يناير 2023 وحتى نهاية الشهر الكريم.

وأقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية إقامة 5 معارض ومنافذ تحمل عنوان «أهلا رمضان» بكل محافظة، مع تدشين منافذ أهلا رمضان في القرى والنجوع.

وتقام معارض أهلا رمضان بالتنسيق بين وزارة التموين والمحافظين والغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية، لطرح السلع بأسعار مخفضة، فضلا عن متابعة توافر السلع ومستلزمات الإنتاج من خلال غرفة عمليات مشتركة بين وزارتي التموين والصناعة واتحاد الغرف.

أماكن معارض أهلا رمضان

وينسق اتحاد الغرف التجارية مع المحافظين لتوفير الأماكن الخاصة بمعارض أهلا رمضان دون تكلفة على العارضين، وذلك بإشراف وزارة التموين، مع تحديد أماكن الشوادر والمعارض وتوقيتات العمل.

كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخصيص جناح في كل مجمع استهلاكي يحمل عنوان «أهلا رمضان» من أجل ضخ السلع الاستهلاكية في الشهر الكريم بأسعار مخفضة، تسهيلا على المواطنين، فضلا عن طرح السلع الأخرى التي تضخها الوزارة في المجمعات بأسعار مخفضة، والتي يأتي على رأسها اللحوم والدواجن والسلع الأساسية.