ما تريد معرفته عن معارض «أهلا رمضان».. 5 منافذ لكل محافظة بأسعار مخفضة

تنطلق معارض «أهلا رمضان»، قبل حلول الشهر الكريم بنحو 3 أشهر، وذلك رغبًة من الحكومة في توفير وإتاحة السلع أمام المواطنين بأسعار عادلة وتخفيضات عن مثيلاتها من السلع في السلاسل التجارية الأخرى.

انطلاق معارض أهلا رمضان 2023

وتقدم «الوطن»، أبرز المعلومات المعلنة من وزارة التموين والتجارة الداخلية عن معارض أهلا رمضان 2023 وتوقيت انطلاقها وأماكنها في المحافظات، كالتالي:

** بدء معارض آهلًا رمضان من 1 يناير 2023.

** انتهاء إقامة معارض أهلا رمضان بنهاية شهر رمضان.

** 5 معارض ومنافذ تحمل عنوان أهلا رمضان بكل محافظة.

** تدشين منافذ أهلا رمضان في القرى والنجوع.

** توفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة.

** تنسيق بين وزارة التموين والمحافظين والغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية لطرح السلع بأسعار مخفضة.

** إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين وزارتي التموين والصناعة واتحاد الغرف لمتابعة توافر السلع ومستلزمات الإنتاج.

** مشاركة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة ومنافذ جمعيتي بمعارض أهلا رمضان.

** إتاحة السلع بسعر عادل للمواطن من خلال زيادة المعروض.

** إنشاء ركن بكل سلسلة تجارية لسلع أهلا رمضان.

** تثبيت أسعار عدد من السلع.

** التنسيق مع المحافظين لتوفير الأماكن الخاصة بالمعارض دون تكلفة على العارضين.

** تحديد أماكن الشوادر والمعارض وتوقيتات العمل.

** تحديد الاحتياجات اللازمة لكافة العاملين بقطاع الصناعات الغذائية لتلبية احتياجات المستهلكين.