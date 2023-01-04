إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

استقبل مستشفى إدكو المركزي، قبل قليل، 4 أشخاص مصابين بجروح وكدمات إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق إدكو الساحلي في البحيرة، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي بنطاق دائرة المركز، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «هناء.ع.د»، 45 سنة، و«سلامة.ح.ع»، 45 سنة، و«نصر محمد حرحش»، 62 سنة، ونيفين حسن، 25 سنة، وجميعهم مقيمون في كفر الدوار، ومصابون بكدمات وسحجات متفرقة وكسور.

ونُقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.